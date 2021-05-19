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صهر سمير غانم يكشف عن الحالة الصحية للفنان الكبير

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 19 مايو 2021 - 4:09 مساءً
صهر سمير غانم يكشف عن الحالة الصحية للفنان الكبير

كل الوطن – وكالات: كشف الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج نجلة الفنان المصري الكبير سمير غانم، عن تطورات حالة الفنان الصحية بعد إصابته وزوجته، الفنانة دلال عبد العزيز، بفيروس كورونا.

وقال رضوان بعد عودته لتقديم برنامجه التلفزيوني “مساء dmc”، مرة أخرى بعد إجازة طويلة بسبب الحالة الصحية للنجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز: “أنا متأكد إن في أول ظهور ليا، فيه ملايين مستنين مني أقول ايه الأخبار، ومش ببالغ لما أقول ملايين، لأن الحقيقة كم المكالمات اللى تلقيتها أنا وكل أفراد الأسرة من كل حتة في العالم، مكنش مفاجأة”.

وأضاف رامي: “هؤلاء النجوم ليهم رصيد كبير جدا جدا جدا عند المصريين والعرب حتى اللى موجودين خارج المنطقة العربية، وفي كل الأحوال، احنا لا زلنا زى الأيام اللى فاتت، في أشد الحاجة لدعاء حضراتكم، وأنا عارف إن كل الناس بتدعي، ولا يغير القدر إلا الدعاء، وبإذن الله ربنا يتقبل دعاء العالم، ويتماثلون للشفاء”.

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وأضاف رامى قائلا: ” لسه لم نمر من المرحلة الحرجة وبدعا حضراتكم ليهم ان شاء الله ربنا يكرمنا ونبدأ نشهد تحسن خلال الايام المقبلة “.

يذكر أن النجم سمير غانم، كان قد تعرض لوعكة صحية مؤخرا فى الكلى، تسببت فى نقلة إلى المستشفى، وتدهورت حالته الصحية.

أما النجمة دلال عبد العزيز، فأصيبت بفيروس كورونا، الذي تسبب فى تدهور حالتها الصحية، ونقلها هي الأخرى إلى المستشفى، وما زالا فى مرحلة العلاج حتى الآن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413005

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