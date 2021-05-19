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مواد غذائية تضعف القدرة الجنسية للرجال

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ثوانيآخر تحديث : الأربعاء 19 مايو 2021 - 4:14 مساءً
مواد غذائية تضعف القدرة الجنسية للرجال

كل الوطن – وكالات: كشف الدكتور يفغيني كولغافتشوك، أخصائي علم الجنس والأمراض النفسية، كيف تؤثر المواد الغذائية في صحة الرجال وقدرتهم الجنسية.

ويشير الأخصائي، إلى أن الوزن الزائد يضعف القدرة الجنسية ويقول، “يجب التقليل من تناول الأطعمة المقلية والدهنية والامتناع عن تناول الدهون المتحولة. لأنها ترفع مستوى الكوليسترول، ونشوء اللويحات على جدران الأوعية الدموية، ما يسبب ضعف الدورة الدموية وبالتالي ضعف الانتصاب”.

ووفقا له، المجموعة الثانية من الأطعمة الضارة، هي المأكولات السريعة والحلويات والمعجنات والمياه الغازية، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة.

ويقول، “تناول كمية كبيرة من هذه الأطعمة والمشروبات، يمكن ان يحفز تطور مرض السكري، الذي بدوره يؤدي إلى عمليات التنكس العصبي. لأنه، على سبيل المثال، في حالة اعتلال الأعصاب السكري، تموت الألياف العصبية، ما يؤدي إلى فقدان الحساسية، بما في ذلك في منطقة الأعضاء التناسلية.

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ويضيف، تؤثر القهوة والجعة في انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، المسؤول عن طاقة الذكور والرغبة الجنسية. لأن الجعة تحتوي على إستروجين نباتي، نظير الهرمونات الجنسية الأنثوية. وأن تناول أكثر من ثلاثة فناجين من القهوة في اليوم، يؤدي إلى إنهاك قشرة الغدة الدرقية التي تساهم في إنتاج هرمون التستوستيرون.

ويضيف، تناول هذه المأكولات والمشروبات في حالات نادرة لن تكون له آثار كارثية. ولكن عندما تشكل صلب النظام الغذائي الأساسي، فيجب إعادة النظر في تناولها وتغييرها قبل فوات الأوان.

ويقول، “تسمح الطبيعة بالتكاثر للأكثر صحة. لأنه في حالة المرض والمزاج السيء أو الوزن الزائد، تتعطل الحياة الجنسية. وإذا كان من الصعب على الشخص تغيير نظامه الغذائي، فعليه مراجعة أخصائي الأمراض النفسية الذي سيساعده في تجاوز ذلك”.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413008

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