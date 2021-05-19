مصر.. الفنان المصري أحمد السقا يرد على هجوم الفنانة مها أحمد

كل الوطن – وكالات: علق الفنان المصري، أحمد السقا، على هجوم الفنانة، مها أحمد، عليه وعلى، أمير كرارة، من خلال حساباته على مواقع التواصل، بعد سيل من الانتقادات الموجهة لمسلسل نسل الأغراب.

وكتب السقا عبر صفحته على موقع فيسبوك: “العشرة بتحكم الواحد.. والعيش والملح عقد.. وعفا الله عما سلف يا اختي العزيزة(مها)”.

وكانت قضية هجوم الفنانة مها أحمد على الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا، قد أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

واتهمت مها أحمد الفنان أحمد السقا بالتخلي عنها ووصفته “بالندل”، بينما شنت الهجوم على الفنان أمير كرارة قائلة: “الثاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليّ، كان بيقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله نشتغل مع بعض، ورد وقالي: الدور بينادي صاحبه، وبسبب هذه الجملة أصبت باكتئاب”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413011