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باسيل يصف المعتدين على الناخبين السوريين في لبنان بـ”النازيين”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-20T20:03:10+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 دقيقةآخر تحديث : الخميس 20 مايو 2021 - 8:03 مساءً
باسيل يصف المعتدين على الناخبين السوريين في لبنان بـ”النازيين”
وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل

كل الوطن – وكالات: وصف وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، المعتدين على السوريين المتوجهين إلى الاقتراع في انتخابات الرئاسة في سفارة بلادهم بلبنان، بالنازيين.

وذكر باسيل، في تغريدة عبر “تويتر”، باتهامه في العام 2013 بالعنصرية ضد النازحين السوريين، في إشارة إلى حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، وقال: “عندما قلنا بعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين، قلتم إننا عنصريون!عندما وضعنا خطة حضارية لعودة آمنة وكريمة للنازحين،ع رضتموها وقلتم إننا فئويون! وعندما تضربون نازحين مسالمين ذاهبين للتصويت في سفارة بلدهم وتعتدون على ظامانهم وكرامتهم، نقول عنكم إنكم نازيون”.

وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
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وانطلقت اليوم الانتخابات الرئاسية السورية للمواطنين السوريين الموجودين في الخارج حيث فتحت السفارة السورية في لبنان أقسام الاقتراع أمام السوريين للإدلاء بأصواتهم.

وتعرض عدد من حافلات السوريين المشاركين في الانتخابات في بعض المناطق اللبنانية، لاعتداءات خلال توجههم إلى السفارة السورية في منطقة اليرزة.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع إشكال بين شبان لبنانيين ومجموعة من المواطنين السوريين كانوا ينظمون مسيرة مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، شمال العاصمة اللبنانية.

بدوره، قال السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي في تصريح خاص لـRT، إن الاعتداء على الناخبين السوريين في لبنان مؤلم و لا يليق باللبنانيين، مؤكدا أنه يضع هذه الاعتداءات برسم السلطات المعنية في لبنان.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413034

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