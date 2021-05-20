مناصرو جعجع يعتدون على الناخبين السوريين في لبنان (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع إشكال بين شبان لبنانيين ومجموعة من المواطنين السوريين كانوا ينظمون مسيرة مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، شمال العاصمة اللبنانية.

وقال موقع “لبنان 24” إن إشكالا كبيرا وقع صباح اليوم الخميس، على أوتوستراد جونية – نهر الكلب، حيث أقدم شبان لبنانيون على نزع الصور والأعلام واللافتات المؤيدة للأسد، خلال مسيرة نظمها سوريون يقطنون في لبنان، تزامنا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية السورية في الخارج.

وأظهرت مقاطع فيديو تضاربا وتدافعا وتكسير زجاج سيارات، في حين حضرت على الفور قوة من الجيش اللبناني وطوقت المكان.

يأتي ذلك، تزامنا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية السورية للمواطنين السوريين الموجودين في الخارج حيث فتحت السفارة السورية في لبنان أقسام الاقتراع للسوريين في لبنان للإدلاء بأصواتهم.

المصدر: لبنان 24

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413047