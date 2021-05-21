تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنمصر تؤكد ضرورة الاصطفاف خلف مبادرة السعودية كحل لأزمة اليمنكل الوطنالمالكي: على كل دولة في العالم مساءلة إسرائيل لا أن تسلحهاكل الوطنسائحة عربية تخلع ملابسها في ميدان تقسيمكل الوطنباسيل يصف المعتدين على الناخبين السوريين في لبنان بـ”النازيين”كل الوطنسمير غانم في ذمّة اللهكل الوطنفرنسا.. محاكمة صحفيين بتهمة “ابتزاز” ملك المغربكل الوطنمناصرو جعجع يعتدون على الناخبين السوريين في لبنان (فيديو)كل الوطنمسؤول كبير في “حماس”: نتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في غزة في هذا التاريخكل الوطنمصر.. وفاة ابنة محامي مبارك وسط غيابه عن الجنازةكل الوطنتعيين وزيرة الدفاع اللبنانية وزيرة للخارجية بالوكالة

البحرين تقتصر دخول معظم الأماكن العامة للحاصلين على لقاح كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 21 مايو 2021 - 12:06 صباحًا
البحرين تقتصر دخول معظم الأماكن العامة للحاصلين على لقاح كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت البحرين اليوم الخميس أنها ستقتصر دخول معظم الأماكن العامة على الحاصلين على تطعيم واق من فيروس كورونا، وذلك بعد بلوغ حالات الإصابة مستوى مرتفعا في الأيام الأخيرة.

وعزا وكيل وزارة الصحة وليد المانع الزيادة إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر وكذلك إلى زيادة الاختبارات والفحوص، كما أن الممكلة شهدت تدفقا للزوار من السعودية بعد معاودة فتح طريق سريع بين البلدين هذا الأسبوع.

واعتبارا من 21 مايو، لن يتمكن سوى من تتجاوز أعمارهم 18 عاما ممن أتموا 14 يوما من حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح أو من تعافوا من الفيروس، من دخول المراكز التجارية، مع استثناء متاجر التجزئة والبنوك والصيدليات والمستشفيات.

وسجلت البحرين، التي يسكنها 1,7 مليون نسمة، 2354 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات بكوفيد-19 أمس الأربعاء لترتفع الإصابات إجمالا إلى 206878 والوفيات إلى 773. وكانت السلطات سجلت نحو 1300 إصابة في 15 مايو.

اقرأ أيضا...

وقال المانع في تصريحات نشرت على موقع الوزارة على “تويتر”: “نحث الجميع (على) الإقبال على التطعيم ومواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل البحرين”.

وقال الدكتور مناف القحطاني، عضو اللجنة الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس، إن نحو 48% من السكان المؤهلين للحصول على اللقاح أتموا 14 يوما منذ تلقيهم الجرعة الثانية. وأضاف أن هذا يمثل 37% تقريبا من مجمل السكان.

وذكر القحطاني أن بين واحد إلى إثنين بالمئة فقط من هذه الفئة أصيبوا بالعدوى، لكن الأغلبية ظهرت عليها أعراض طفيفة.

وحصل 75% من السكان المؤهلين على جرعة أولى من بين أربعة لقاحات متاحة.

وقالت البحرين والإمارات هذا الأسبوع إنهما ستوفران جرعة تنشيطية من لقاح “سينوفارم” الصيني.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413059

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.