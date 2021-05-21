البحرين تقتصر دخول معظم الأماكن العامة للحاصلين على لقاح كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت البحرين اليوم الخميس أنها ستقتصر دخول معظم الأماكن العامة على الحاصلين على تطعيم واق من فيروس كورونا، وذلك بعد بلوغ حالات الإصابة مستوى مرتفعا في الأيام الأخيرة.

وعزا وكيل وزارة الصحة وليد المانع الزيادة إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر وكذلك إلى زيادة الاختبارات والفحوص، كما أن الممكلة شهدت تدفقا للزوار من السعودية بعد معاودة فتح طريق سريع بين البلدين هذا الأسبوع.

المانع يستعرض القرارات التي تم اتخاذها في ضوء زيادة أعداد الحالات القائمة في الفترة الأخيرة #حماية_والتزام#كلنا_فريق_البحرينpic.twitter.com/p62vw6q7Hm — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) May 20, 2021

واعتبارا من 21 مايو، لن يتمكن سوى من تتجاوز أعمارهم 18 عاما ممن أتموا 14 يوما من حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح أو من تعافوا من الفيروس، من دخول المراكز التجارية، مع استثناء متاجر التجزئة والبنوك والصيدليات والمستشفيات.

وسجلت البحرين، التي يسكنها 1,7 مليون نسمة، 2354 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات بكوفيد-19 أمس الأربعاء لترتفع الإصابات إجمالا إلى 206878 والوفيات إلى 773. وكانت السلطات سجلت نحو 1300 إصابة في 15 مايو.

وقال المانع في تصريحات نشرت على موقع الوزارة على “تويتر”: “نحث الجميع (على) الإقبال على التطعيم ومواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل البحرين”.

وقال الدكتور مناف القحطاني، عضو اللجنة الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس، إن نحو 48% من السكان المؤهلين للحصول على اللقاح أتموا 14 يوما منذ تلقيهم الجرعة الثانية. وأضاف أن هذا يمثل 37% تقريبا من مجمل السكان.

وذكر القحطاني أن بين واحد إلى إثنين بالمئة فقط من هذه الفئة أصيبوا بالعدوى، لكن الأغلبية ظهرت عليها أعراض طفيفة.

وحصل 75% من السكان المؤهلين على جرعة أولى من بين أربعة لقاحات متاحة.

وقالت البحرين والإمارات هذا الأسبوع إنهما ستوفران جرعة تنشيطية من لقاح “سينوفارم” الصيني.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413059