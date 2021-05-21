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الناطق باسم “سرايا القدس”: ملتزمون بقرار وقف إطلاق النار ولكن “إن عدتم عدنا”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 21 مايو 2021 - 2:14 صباحًا
الناطق باسم “سرايا القدس”: ملتزمون بقرار وقف إطلاق النار ولكن “إن عدتم عدنا”

كل الوطن – وكالات: أكد الناطق باسم “سرايا القدس” التابعة لحركة “الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أبو حمزة، التزام الفصائل بقرار وقف إطلاق النار المعلن.

وقال: “نؤكد أننا خلف قيادتنا، وملتزمون بقرار وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه ويبدأ سريانه بعد الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة”.

وأضاف: “مع تشديدنا الحازم على الرد على أي خرق صهيوني قبل أي دقيقة من الساعة المعلنة لوقف إطلاق النار، وستبقى أيادي مقاتلينا على الزناد”.

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وتابع: “الكلمة الأخيرة ستكون دوما للمقاومة في الميدان على قاعدة (وإن عدتم عدنا)”.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل يبدأ العمل به منذ الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة.

جدير بالذكر أن القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية فجرا وسيكون متزامنا ومتبادلا.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413074

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