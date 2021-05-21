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أبو عبيدة: خضنا معركة “سيف القدس” دفاعا عن القدس بكل شرف وإرادة وإقتدار نيابة عن أمة بأكملها

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-21T02:21:44+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الجمعة 21 مايو 2021 - 2:21 صباحًا
أبو عبيدة: خضنا معركة “سيف القدس” دفاعا عن القدس بكل شرف وإرادة وإقتدار نيابة عن أمة بأكملها

كل الوطن – وكالات: أكد الناطق الرسمي باسم “كتائب القسام” الفلسطينية، أبو عبيدة، أن “المقاومة خاضت معركة (سيف القدس) دفاعا عن القدس بكل شرف وإرادة وإقدار، نيابة عن أمة بأكملها”.

وقال: “لقد تمكنا بعون الله من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الأطفال وتدمير الأبراج السكنية”.

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وأضاف: “نقول وبشكل واضح بأننا قد أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، ولكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنراقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة”.

وتابع: “قيادة الاحتلال أمام اختبار حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجرا”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413077

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