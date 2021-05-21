تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنمباشر.. الفلسطينيون يحتفلون بإنتصارهم على العدو الصهيوني في مناطق متفرقة من البلادكل الوطنهل علمت بوفاة زوجها؟..الكشف عن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد رحيل سمير غانمكل الوطنأبو عبيدة: خضنا معركة “سيف القدس” دفاعا عن القدس بكل شرف وإرادة وإقتدار نيابة عن أمة بأكملهاكل الوطنالناطق باسم “سرايا القدس”: ملتزمون بقرار وقف إطلاق النار ولكن “إن عدتم عدنا”كل الوطنمصر.. تطبيق شروط جديدة على المسافرين إلى السعوديةكل الوطنمصر تستعد لصدمة قوية من إثيوبياكل الوطنمصر تؤكد ضرورة الاصطفاف خلف مبادرة السعودية كحل لأزمة اليمنكل الوطنالمالكي: على كل دولة في العالم مساءلة إسرائيل لا أن تسلحهاكل الوطنسائحة عربية تخلع ملابسها في ميدان تقسيمكل الوطنباسيل يصف المعتدين على الناخبين السوريين في لبنان بـ”النازيين”

مباشر.. الفلسطينيون يحتفلون بإنتصارهم على العدو الصهيوني في مناطق متفرقة من البلاد

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-21T02:42:48+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 21 مايو 2021 - 2:42 صباحًا

اقرأ أيضا...

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413084

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.