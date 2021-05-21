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اقتراح سعودي لتغيير خريطة كرة القدم العالمية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 21 مايو 2021 - 7:17 مساءً
اقتراح سعودي لتغيير خريطة كرة القدم العالمية

كل الوطن – وكالات: تناقش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في اجتماع الجمعة المقبل، المقرر انعقاده بمدينة زيورخ السويسرية، اقتراحا سعوديا، بشأن بطولة كأس العالم.

وجاء المقترح السعودي بفكرة إقامة وتنظيم كأس العالم لكرة القدم كل عامين بدلا من النظام الحالي كل أربعة أعوام، للرجال وللسيدات، حسب إعلان الاتحاد الدولي “فيفا” في جدول أعماله للاجتماع والمنشور عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وقبل مؤتمر “فيفا”، سيعقد مجلس الاتحاد الدولي اجتماعا افتراضيا الخميس المقبل، عبر تقنية الاتصال عن بعد.

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وسبق للسويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي “فيفا” السابق، أن تقدم بهذا الاقتراح منذ حوالي عقدين، قبل أن يكرر نائب رئيس “فيفا” ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية الباراغوياني أليخاندرو دومينجيس المقترح عام 2018.

كما أن الفرنسي آرسين فينغر، المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي، والمسؤول عن تطوير الكرة في “فيفا” روج لتلك الفكرة خلال شهر مارس الماضي.

وتقام بطولة كأس العالم منذ بدايتها عام 1930 حتى الآن كل 4 سنوات في دولة مختلفة يتم اختيارها من جانب الاتحاد الدولي، إذ ستقام النسخة المقبلة في قطر 2022.

المصدر: “وكالات”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413102

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