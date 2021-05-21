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وزير النقل المصري يعترف للسيسي بخطأ ارتكبه

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : الجمعة 21 مايو 2021 - 7:27 مساءً
وزير النقل المصري يعترف للسيسي بخطأ ارتكبه

كل الوطن – وكالات: قال وزير النقل المصري كامل الوزير، إنه اعترف للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بخطأ ارتكبه خلال سماعه لكلام بعض الأشخاص.

وأوضح الوزير أنه “جار العمل على تطوير جميع أبراج إشارات السكة الحديد، للحد من حوادث القطارات والقضاء على تأخير رحلات القطارات”، قائلا: “قلت للرئيس عبدالفتاح السيسي نصا، أنا سمعت كلام ناس لما قالت بدل ما يموتوا الناس بالحوادث بيموتوهم ببطيء وتأخير القطارات.. وقلتله إني كنت غلطان”.

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وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن القطار الكهربائي السريع “العين السخنة – العلمين”، ستديره شركة عالمية، موضحا أن القطار الكهربائي السريع سيقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديه، منوها إلى أن وزارة النقل تسير على الخطوط الصحيحة لإدخال وسائل نقل حديثة في مصر.

وأوضح كامل الوزير، أن وسائل المواصلات الحديثة التي سيتم إدخالها في مصر خلال الفترة المقبلة، مثل القطار الكهربائي والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، ستعمل على إحداث طفرة هائلة في منظومة النقل في مصر، لافتا إلى أن سكك حديد مصر ستكون أوروبية عقب انتهاء جميع مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، منوها إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تتم بمواقع العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة العمال والمهندسين والفنيين.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413112

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