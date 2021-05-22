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“الوطن السعودية” عن الشرطة: مهاجم منبر الحرم المكي يدعي أنه “المهدي المنتظر”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : السبت 22 مايو 2021 - 4:34 مساءً
“الوطن السعودية” عن الشرطة: مهاجم منبر الحرم المكي يدعي أنه “المهدي المنتظر”

كل الوطن – الرياض: كشفت التحقيقات الأولية، التي أجرتها الشرطة السعودية، في مدينة مكة المكرمة، أن الشخص الذي حاول الهجوم على منبر الحرم المكي يدعي أنه “المهدي المنتظر”.

وأفادت صحيفة “الوطن” السعودية، بأن التحقيقات كشفت أن مواطن أربعيني، كان يدعي أنه المهدي المنتظر، وتم ضبطه أثناء هجومه ومحاولته الصعود إلى المنبر وهو يحمل عصا خلال خطبة الجمعة أمس”.

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وتم إيقاف الجاني من قبل رجال الأمن بقوة أمن الحرم المكي، وإشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية التي تم اتخاذها تجاهه، وإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه الصحية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الرسمية “واس” عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، قوله إن “الجهات الأمنية أوقفت شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه”.

المصدر: “الوطن” السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413128

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