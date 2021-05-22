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العاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-22T16:46:08+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير22 مايو 2021آخر تحديث : السبت 22 مايو 2021 - 4:46 مساءً
العاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني

كل الوطن – وكالات: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا يوم الجمعة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد الملك سلمان على “إدانة المملكة وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى”.

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كما أكد أن “المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنيا للشعب الفلسطيني الأمن والسلام”.

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره البالغ لمواقف المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى اليوم، معربا عن “شكره للعاهل السعودي ولحكومة المملكة على جهودها المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني”.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413131

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