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شقيق الفنان الراحل سمير غانم يكشف: “الفطر الأسود كان السبب”

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : السبت 22 مايو 2021 - 4:52 مساءً
شقيق الفنان الراحل سمير غانم يكشف: “الفطر الأسود كان السبب”

كل الوطن – وكالات: أكد شقيق الفنان المصري الراحل، سمير غانم، الجمعة، أن الأخير أصيب بـ”الفطر الأسود” عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقال في تصريحات متلفزة، إن “شقيقه كان في منتصف مرحلة الإصابة بمرض (كوفيد-19)، الذي تسبب له في فشل كلوي ورئوي، وأنه أصيب بكورونا أيضا، لكنه شفي منه بينما شقيقه لم ينج منه، على الرغم من تعاطي كلاهما لأدوية العلاج ذاتها”.

وأضاف: “سمير أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى، وأن هذا من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان”.

وتابع: “كان سمير في حالة توهان بسبب ارتفاع اليوريا في الدم، إلا أنه كان مدركا لمن كانوا يزورونه في غرفته”.

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وأشار إلى أن حالة شقيقه الصحية كانت صعبة في المستشفى، وكان يعاني من مشكلة في الركبة تمنعه من القيام، الأمر الذي كان يدفعه للصلاة معه وهو جالس.

وأعلنت أسرة الفنان المصري، أمس الخميس، وفاته بعد معاناة مع المرض.

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شقيق الفنان الراحل سمير غانم: الفطر الأسود كان السبب

المصدر: “سبوتنيك”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413134

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