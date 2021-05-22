هجوم على الفنانة يسرا بعد تشييع سمير غانم! (فيديو)

كل الوطن – وكالات: ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بهجوم شديد على الفنانة المصرية يسرا بعد مشاركتها ظهر الجمعة بتشييع جثمان الفنان سمير غانم مرتدية الأسود، وبالمساء ارتدت فستانا أحمر ورقصت بأحد الأفراح.

واضطرت يسرا إلى حظر التعليقات الخاصة بصورتها مع الفنان سمير غانم من مسلسل “شربات لوز”، والتي نشرتها عقب وفاته عبر “إنستغرام” ناعية إياه، وجاء حظر يسرى للتعليقات إثر الهجوم والانتقادات التي طالتها في الساعات الماضية من رواد السوشيال ميديا لارتدائها اللون الأسود في صباح يوم الجمعة خلال جنازة الفنان سمير غانم وبكائها عليه، وفي المساء ارتدت فستانا باللون الأحمر ورقصت رفقة عمرو دياب في أحد الأفراح.

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وحسب صحيفة “الوطن” المصرية، ظهرت الفنانة يسرا مساء أمس الجمعة، في فرح خاص بأحد رجال الأعمال وهي ترقص وتغني بصحبة الفنان عمرو دياب، بالرغم من ظهورها في نهار يوم الجمعة وهي تقف في جنازة الفنان سمير غانم وهي تبكي فقدانه، الأمر الذي عرضها لانتقادات من متابعي السوشيال ميديا الذين هاجموها لعدم احترام حالة الحزن التي تنتاب الجميع بسبب رحيل سمير غانم ومرض زوجته دلال عبدالعزيز.

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وكانت الفنانة يسرا قد نعت رحيل سمير غانم على حسابها بـ”انستغرام” بقولها: “صديقي وحبيبي وحبيب الكل وجع القلب على فراقك ما يتوصفش، كنت قيمة وقامة فنية لن تعوض، رسمت الضحكة على وشوش الملايين يا سمورة وغيابك واجع قلوبنا كلنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا حبيبي ويصبر دنيا وإيمي ويشفي دلال قادر يا كريم”.

وتهافت بعض المتابعين على صورتها مع سمير غانم للتعليق بانتقادات لها “وأن كلماتها وحزنها على الفنان الكبير لم يدم لساعات قليلة بدليل حضورها وصديقاتها إلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة واللاتي تربطهن علاقة قوية بأسرة سمير غانم فرح أحد رجال الأعمال بعد ساعات قليلة من تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير”.

المصدر:”الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413137