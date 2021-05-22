تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالسلطات الصحية الأمريكية: “لا تقبّلوا دجاجاتكم!”كل الوطنهجوم على الفنانة يسرا بعد تشييع سمير غانم! (فيديو)كل الوطنشقيق الفنان الراحل سمير غانم يكشف: “الفطر الأسود كان السبب”كل الوطنالعاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطينيكل الوطنتقرير يثير جدلا بكشفه كذب صحفي سابق في “بي بي سي” بغيّة الوصول لمقابلته الشهيرة مع الأميرة ديانا!كل الوطنالقوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتهاجم المصلين بقنابل الصوت (فيديو)كل الوطنوزير النقل المصري يعترف للسيسي بخطأ ارتكبهكل الوطنمصر تستعد لصدمة قوية من إثيوبياكل الوطناقتراح سعودي لتغيير خريطة كرة القدم العالميةكل الوطن“هتوحشني أويي”.. عادل إمام ينعى سمير غانم بكلمات مؤثرة

السلطات الصحية الأمريكية: “لا تقبّلوا دجاجاتكم!”

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : السبت 22 مايو 2021 - 5:44 مساءً
السلطات الصحية الأمريكية: “لا تقبّلوا دجاجاتكم!”

كل الوطن – وكالات: في مواجهة ازدياد عدد الإصابات بداء السلمونيلا في الولايات المتحدة، أصدرت السلطات الصحية توصية طريفة إذ طلبت من الأمريكيين التوقف عن تقبيل دجاجاتهم وغيرها من الطيور الداجنة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “سي دي سي”، وهي وكالة الصحة الفدرالية الرئيسية في البلاد، في بيان “لا تقبلوا أو تعانقوا الطيور الداجنة، ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منها”.

ووفقا للهيئة نفسها، فإن الزيادة في عدد الإصابات بداء السلمونيلا مرتبطة جزئيا بهذا السلوك، وتم تسجيل 163 إصابة منذ منتصف فبراير بما فيها 34 استدعت دخول المستشفى.

اقرأ أيضا...

وأضافت أن “مقابلات مع المرضى أظهرت أن الاتصال بالدواجن ربما كان مصدر الوباء”.

وحذرت المراكز الأمريكية من أنه حتى لو بدت نظيفة، فإن هذه الدواجن، مثل الدجاج أو البط، قد تحمل السالمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والقيء، كما أوصت السلطات الصحية بغسل اليدين جيدا بعد ملامسة الدواجن وعدم تشجيع الأطفال على اللعب معها.

وعادة، تنتقل العدوى من خلال تناول البيض أو منتجات الألبان التي تحمل المرض، ويتم تسجيل عشرات الملايين من الإصابات كل عام.

المصدر: “نيويورك بوست”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413140

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.