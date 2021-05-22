“سرايا القدس” تنعى 19 من قادتها ومقاتليها

كل الوطن – وكالات: نعت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الاسلامي”، اليوم السبت، عددا من قادتها وعناصرها الذين استشهدوا في معركة “سيف القدس”.

وأكدت “سرايا القدس” في بيان لها، “أن 19 من قادتها ومجاهديها ارتقوا في معركة سيف القدس البطولية، وقدموا أرواحهم فداء للقدس والأقصى”.

وتضمنت قائمة الشهداء الواردة في البيان مع ذكر أعمارهم ومناصبهم وتواريخ مقتلهم، 4 قياديين هم حسام محمد عثمان أبو هربيد (37 عاما) قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة، وسامح فهيم هاشم المملوك (34 عاما)، مسؤول الوحدة الصاروخية في المنطقة الشمالية بسرايا القدس، ومحمد يحيى محمد أبو العطا (30 عاما)، أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة، وكمال تيسير سلمان قريقع (34 عاما) أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة.

واستشهد أبو هربيد في 17 مايو، فيما استشهد القادة الثلاثة الآخرون في 11 مايو، حسب البيان.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413146