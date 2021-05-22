السعودية.. طفلة تتجوّل برفقة حيوان مفترس والجهات المختصة تتدخل (فيديو)

كل الوطن – الرياض: رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية مخالفة لطفلة تتجول في الشارع ومعها حيوان مفترس.

شكرا لتواصلكم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

نقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم

كما نجدد التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة وأن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى10 سنوات سجن أو غرامة قدرها30 مليون ريال#لاتقتلها_ولاتقتنيهاhttps://t.co/v9WPuhoIa8 — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) May 22, 2021

وقال المركز في بيان على “تويتر”: “شكرا لتواصلكم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم”.

ونوه المركز بمنع اقتناء الحيوانات المفترسة، موضحا أن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى 10 سنوات سجنا أو غرامة قدرها 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).

المصدر: تويتر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413155