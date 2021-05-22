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السعودية.. طفلة تتجوّل برفقة حيوان مفترس والجهات المختصة تتدخل (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : السبت 22 مايو 2021 - 9:18 مساءً
السعودية.. طفلة تتجوّل برفقة حيوان مفترس والجهات المختصة تتدخل (فيديو)

كل الوطن – الرياض: رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية مخالفة لطفلة تتجول في الشارع ومعها حيوان مفترس.

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وقال المركز في بيان على “تويتر”: “شكرا لتواصلكم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم”.

ونوه المركز بمنع اقتناء الحيوانات المفترسة، موضحا أن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى 10 سنوات سجنا أو غرامة قدرها 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).

المصدر: تويتر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413155

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