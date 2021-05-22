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مجلس الأمن الدولي يدعو لالتزام كامل بوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-22T21:49:58+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 22 مايو 2021 - 9:49 مساءً
مجلس الأمن الدولي يدعو لالتزام كامل بوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

كل الوطن – وكالات: دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في بيان له، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي.

وشدد المجلس في بيانه على الحاجة الفورية لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

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وأصدر المجلس المؤلف من 15 عضوا بيانا، كان لا بد من الاتفاق عليه بالإجماع، بعد عدم تمكنه من إصدار بيان خلال الصراع بين الاحتلال الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الذي استمر 11 يوما، بسبب معارضة الولايات المتحدة.

وقالت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة إنها أوقفت مساعيها للتوصل إلى حل لهذه القضية.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413163

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