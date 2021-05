ليدي جاجا تكشف لأول مرة: تعرضت للاغتصاب وأصابني مرض الذهان العقلي

كل الوطن – متابعات: كشفت النجمة الأمريكية البوب ​​ليدي جاجا لحظات مؤلمة عاشتها في حياتها عقب تعرضها للاعتداء الجنسي عندما كانت في سن المراهقة ما تسبب لها في الإصابة بمرض “الذهان العقلي الكامل» بعد سنوات من حملها من قبل مغتصبها الذي لم تكشف عن هويته.

وقالت نجمة البوب الأمريكية الحائزة على جائزة غرامي إن «ليدي جاجا» لكن اسمها الحقيقي هو ستيفاني جيرمانوتا مؤكدة أنها عاشت تجارب مروعة طوال حياتها حيث كشفت ذلك خلال ظهورها في المسلسل الوثائقي «The Me You Can’t See» (أنا الذي لا تستطيع أن تراني) وهو مسلسل جديد شارك في صناعته الأمير هاري وأوبرا وينفري. يهدف إلى معالجة وصمات العار المتعلقة بالصحة العقلية.

وأضافت الأمريكية وهي تبكي أن أحد المنتجين حاول ابتزازها جنسيًا متحدثة عن تلك اللحظة التي طلب فيها المنتج الذي لم تذكر اسمه خلع ملابسها قبل أن يهددها بحرق موسيقاها.

وفي سياق منفصل ظهر الأمير هاري خلال المسلسل الوثائقي نفسه وتحدث عن تخوفه مطاردة والدته زوجته ميجان دوقة ساسيكس مثلما حدث مع والدته الأميرة ديانا حتى وفتها المنية في أغسطس 1997.

وقال الأمير هاري خلال ظهوره سلسلة «الصحة النفسية الوثائقية» التي تحمل عنوان (The Me You Can’t See) «الرجل الذي لا تراه» إن والدته الأمير ديانة تمت مطاردتها من قبل الصحفيين حتى لاقت حتفها عندما كانت على علاقة بشخص غير أبيض وهو المصري دودي الفايد. وأضاف نجل الأميرة ديانا:«أنظروا ماذا حدث في الماضي هل تتحدثون عن تاريخ يعيد نفسه؟ لن يتوقفوا حتى تَموت.. «الفقد المحتمل لامرأة أخرى في حياتي يؤرقني بشدة».

وتابع هاري في المسلسل الوثائقي أنه لازال يتذكر سيره وراء النعش وصوت أقدام الخيول عبر شوارع لندن مع شقيقه وليام ووالده الأمير تشارلز، وخاله تشارلز سبنسر.

