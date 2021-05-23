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مصر.. الفنانة حورية فرغلي تكشف عن مرض ابتليت به قبل سلسلة عمليات لأنفها

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-23T12:46:15+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : الأحد 23 مايو 2021 - 12:46 مساءً
مصر.. الفنانة حورية فرغلي تكشف عن مرض ابتليت به قبل سلسلة عمليات لأنفها

كل الوطن – الرياض: قالت الفنانة المصرية حورية فرغلي، إنها لا تنجب أطفالا بسبب مرض وراثي، واستأصلت 7 أورام ليفية من الرحم، مؤكدة أنها راضية بقضاء الله.

وكشفت الفنانة المصرية، أنه بعد وفاة خطيبها، “والدتها ضغطت عليها علشان تتخطب، وبالفعل اتخطبت تاني وتزوجت لمدة ثلاثة أشهر واتطلقت”.

وأضافت حورية، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس” على شاشة “الحياة”، أنها “اتخطبت تاني أثناء فليم “كلمني شكرا”، وبعد عرض الفيلم “خطيبي خرج أعطاني الدبلة”.

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وفي وقت سابق، كشفت حورية فرغلي عن حالتها الصحية بعد عودتها من رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى إجرائها 4 عمليات جراحية واستعادتها حاستي الشم والتذوق مرة أخرى.

وعانت الفنانة المصرية من مشاكل في أنفها، وخضعت خلال السنوات الماضية إلى العديد من جراحات التجميل، في أحد مستشفيات شيكاغو الأمريكية.

المصدر: “بوابة أخبار اليوم”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413175

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