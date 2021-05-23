محكمة مصرية تقضي باستمرار احتجاز السفينة “إيفر جيفن”

كل الوطن – واس: قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس إن محكمة اقتصادية مصرية قضت اليوم الأحد برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة في البحيرات المرة وهو ما يعني استمرار حجزها.

وأضاف المحامي أحمد أبو علي أن دائرة الاستئناف بالمحكمة قبلت دفوع فريق محامي شركة شوي كيسن وأحالت القضية إلى الدائرة الابتدائية بذات المحكمة والتي ستنعقد يوم 29 مايو لنظر الدعوى التي رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413209