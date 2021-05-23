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وفاة 9 أشخاص في إيطاليا إثر سقوط جندول تلفريك

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : الأحد 23 مايو 2021 - 5:59 مساءً
وفاة 9 أشخاص في إيطاليا إثر سقوط جندول تلفريك

روما – د ب أ: لقي تسعة أشخاص حتفهم بعد سقوط جندول تلفريك في شمال إيطاليا اليوم الأحد، وفق ما أكدته فرق الإنقاذ الجبلية.

ولم يتضح بعد السبب وراء الحادث. وأفادت فرق الإنقاذ بأنه تم نقل طفلين مصابين بطائرة إلى تورينو لتلقي العلاج.

وقع الحادث اليوم الأحد في منطقة بيدمونت الإيطالية غربي بحيرة ماجوري. وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من استئناف استخدام نظام التلفريك الإيطالي. وكان قد تم إيقافه لعدة أشهر في إطار محاولات المسؤولين لإبقاء الناس في منازلهم لوقف تفشي فيروس كورونا.

وبحسب تقارير إعلامية، وقع الحادث قبل وقت قصير من وصول الجندول إلى محطته.

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وأظهرت صورة شاركتها فرق الإنقاذ الجندول بعد أن سقط في منطقة مشجرة. وتم استدعاء طائرتين هليكوبتر لعملية الإنقاذ.

يربط نظام التلفريك منطقة ستريسا بجبل موتاروني.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413215

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