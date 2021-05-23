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ياسمين صبري تخطف الأنفاس في حفل زفاف علي جميل وليلى الدبس الأسطوري.. بالصور والفيديو

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-23T19:14:25+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : الأحد 23 مايو 2021 - 7:14 مساءً
ياسمين صبري تخطف الأنفاس في حفل زفاف علي جميل وليلى الدبس الأسطوري.. بالصور والفيديو

كل الوطن – وكالات: شاركت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ زوجة رجل الأعمال ​أحمد أبو هشيمة​ صوراً جديدة لها من حفل زفاف ​علي جميل​ ابن رجل الأعمال ​أيمن الجميل​ على ​ليلى الدبس​ ابنة عضو مجلس الشعب السوري ​سامر الدبس​، والذي أقيم بمدينة الغردقة المصرية أمس الجمعة، ووصف بالأسطوري أحياه الفنان المصري ​عمرو دياب​، وحضره عدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة من سوريا ومصر بينهم يسرا، ولبلبة، نيلي كريم، والإعلامية السعودية ​لجين عمران​ والممثل السوري ​يزن السيد​، وزوجته سيدة الأعمال لمى الرهونجي وآخرين.

وقد ارتدت صبري في الحفل فستاناً أصفر مكشوفاً عند الكتفين وتميز بقماش ملفوف عند أعلى الصدر، كما جاء ملتصقاً بالجسم أبرز جمال خصرها وقوامها الرائع، وتزين الفستان ببعض “الباييت” الناعم الفضي.

ولفتت الأنظار في أحدى الصور حين رفعت بيديها شعرها عن وجهها لتظهر الحلي الثمينة التي وضعتها والمؤلفة من قرطين ماسيين وعقد ماسي مزين بأحجار كريمة وخاتم ماسي كبير وسوار عريض.
أما شعرها فتركته منسدلاً ونشرت مقطع فيديو وهي تلف بفستانها لتستعرضه من كل الجوانب.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413223

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