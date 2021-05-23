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السعودية.. قصر استعمال مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان والإقامة وضبطها بثلث درجة الجهاز

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : الأحد 23 مايو 2021 - 7:56 مساءً
السعودية.. قصر استعمال مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان والإقامة وضبطها بثلث درجة الجهاز

كل الوطن – وكالات: أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، تعميما لفروع الوزارة بمناطق المملكة كافة، ينص على قصر استعمال مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان والإقامة وضبطها بثلث درجة الجهاز.

وأصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، التعميم لفروع الوزارة بمناطق المملكة كافة، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف هذا التعميم.

ويأتي التعميم “إشارة إلى ما لاحظته الوزارة من استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد في الصلوات وما تحدثه هذه المكبرات من ضرر على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين في المساجد والبيوت”.

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وحسب صحيفة “سبق”، يستند التعميم إلى الأدلة الشرعية منها قول النبي محمد: “ألا إنَّ كلَّكم مُناجٍ ربَّه، فلا يُؤذِينَّ بعضُكم بعضًا، ولا يرفعَنَّ بعضُكم على بعضٍ بالقراءةِ”.

ويتوافق التعميم مع فتوى العلامة الشيخ الراحل محمد بن صالح العثيمين، التي تنص على عدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة وكذلك فتوى العلامة الراحل الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى وغيرهم من أهل العلم، حسب الصحيفة.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413230

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