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خبيرة تغذية توضّح فوائد قشر الموز

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 24 مايو 2021 - 11:33 صباحًا
خبيرة تغذية توضّح فوائد قشر الموز

كل الوطن – وكالات: أعلنت الدكتورة سوزي بوريل، خبيرة التغذية الأسترالية، أن تناول الموز بقشره يجلب المزيد من الفوائد الصحية للجسم.

ويشير موقع Health، إلى أنه وفقا للأخصائية، يحتوي قشر الموز مثله مثل اللب على ألياف غذائية تفيد في تخفيض الوزن.

وتقول، “بفضل القشور يمكن زيادة كمية الألياف الغذائية التي نتناولها، بالإضافة إلى ذلك يحتوي قشر الموز على فيتامين В6 وفيتامين С”.

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وتنصح الخبيرة، بتحضير قشور الموز ومن ثم إضافتها إلى عصير، مشيرة إلى أن الموز الأصفر غني بمضادات الأكسدة، التي تمنع تطور الأورام الخبيثة. وأما الموز الأخضرـ فغني بالحمض الأميني تريبتوفان، الذي يرتبط بنوعية النوم الجيدة، والنشاء الذي يؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء.

ولكن من جانب آخر أعربت خبيرتا التغذية سينتيا ساس وجيكي نيوجينت عن شكوكهما بهذه الطريقة لفقدان الوزن، حيث تشير نيوجنت، إلى أن هناك مواد غذائية لذيذة تحتوي على الألياف الغذائية. أما ساس، فتشير إلى محدودية البحوث بهذا الشأن غير كافية لتأكيد وجهة نظر سوزي بوريل.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413241

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