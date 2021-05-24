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بكين تنفي صحة تقرير أمريكي حول مرض 3 باحثين بمعهد ووهان في نوفمبر 2019

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 24 مايو 2021 - 11:45 صباحًا
بكين تنفي صحة تقرير أمريكي حول مرض 3 باحثين بمعهد ووهان في نوفمبر 2019

كل الوطن – وكالات: نفت وزارة الخارجية الصينية صحة تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية زعم أن 3 من الباحثين في مختبر ووهان الصيني أصيبوا بمرض تشبه أعراضه كوفيد-19، في نوفمبر 2019.

وقالت الخارجية الصينية اليوم الاثنين في تعليقها على تقرير “وول ستريت جورنال” إنه لا يستند إلى أساس من الصحة.

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وكانت الصحيفة قد أفادت نقلا عن تقرير استخباراتي أمريكي لم يتم الكشف عنه سابقا، أن 3 باحثين بمختبر ووهان أصيبوا بالمرض بدرجة دفعتهم للحصول على رعاية طبية بالمستشفى في نوفمبر 2019، أي قبل الإعلان رسميا عن بدء تفشي فيروس كورونا في ديسمبر.

ويأتي تقرير الصحيفة عشية اجتماع لمنظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن يناقش المرحلة التالية من التحقيق حول أصل كورونا.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413244

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