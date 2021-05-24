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د. عبدالمجيد الجلاَّل: وانتصرت سيف القدس على الآلة العسكرية الصهيونية!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 24 مايو 2021 - 12:13 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: وانتصرت سيف القدس على الآلة العسكرية الصهيونية!

مهما راكم الإسرائيليون من إنجازات تكتيكية في الشق العسكري من معركة سيف القدس الفلسطينية ، فقد خسروا سياسياً واستراتيجيا أمام المقاومة الفلسطينية الباسلة .

من النتائج الاستثنائية لهذه المعركة ، إعادة إحياء القضية الفلسطينية ، باعتبارها قضية العرب المركزية الأولى ، بعد أن أصبحت خارج أولوية الأنظمة العربية ، باستثناء المملكة العربية السعودية ، التي قدَّمت الكثير من المبادرات لدعم القضية ورفدها ، ومن أبرزها المبادرة العربية للسلام ، التي ظلت ، رغم صفقة القرن ، ورغم كل قرارات ترامب ضد الفلسطينيين ، المبادرة الوحيدة لإنجاز سلام حقيقي بين العرب وإسرائيل.

أكثر من ذلك ، أسهمت سيف المقدس بدرجة عجيبة ، في إعادة إحياء الضمير العربي تجاه القضية الفلسطينية ، الذي كاد أن يموت ، بفعل تزاحم الأنشطة الإقليمية والدولية ، في تأييد صفقة القرن ، التي جاءت لتصفية القضية تماماً، وإخراجها من الوجدان العربي.

ومن نتائج سيف القدس كذلك ، تفكك إسرائيل من الداخل ، إذ إضافة إلى الانقسام الحادّ بين اليسار واليمين في المجتمع الإسرائيلي ، بل والانقسام بين صفوف اليمين ، واليمين المتطرف ، ظهر انقسام غير متوقع بين اليهود والعرب ، وتحديداً عرب 48 ، الذين ادعت إسرائيل اندماجهم في المجتمع والهوية الإسرائيلية ، فكانت انتفاضتهم وإحيائهم لهويتهم الفلسطينية ضربة قاصمة ، لكيانٍ بات منقسم ومتصارع من الداخل.

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أكثر من ذلك ، ظهرت إسرائيل أمام العالم كله كدولة فصل عنصري ، وتطهير عرقي ، وهو ما حاولت دفع المليارات ، لإثبات كونها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة ، بل ، باتت مكشوفة أمام العالم ، وخاصة في أمريكا، على مستوى الباحثين والدارسين ، كدولة فصل عنصري ، ما قد يخفف الغرب من استمرار دعمها ومُساندتها .

وعلى مستوى المواقف الدولية ، هناك تغيير نسبي في تلك المواقف ، لجهة إعادة النظر في مسألة الحقوق الفلسطينية ، وكشف آلة الإعلام الصهيونية في تغييب العقل الدولي عن قضية فلسطين ، ومحاولة محوها عن الخارطة والاهتمام ، وظهر ذلك جلياً ، في مواقف مجلس الأمن ، باستثناء أمريكا ، فقد كانت لديهم مواقف جيدة ضد العدوان الصهيوني ، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدثت معظم الدول عن ضرورة وأهمية تحقيق العدالة لصالح القضية الفلسطينية ، حتى الرئيس الأمريكي ، رغم انبطاحه لدعم العدوان الصهيوني ، فقد ظهر موقف إيجابي للسيد بايدن ، في اتصاله الخامس مع نتنياهو ، حيث أكدَّ على حق الفلسطينيين والإسرائيليين معاً ، في العيش بكرامة وحياة مستقرة ، وهذ يعني بكل تأكيد عودة الاهتمام الدولي بالقضية والحقوق الفلسطينية .

الديمقراطيون من جهتهم ، في مجلس الشيوخ قدموا مذكرة بعدم الموافقة على صفقة السلاح لإسرائيل وهذا أمر لم يحدث سابقاً !
وعلى مستوى الجيش الذي لا يقهر ، سقطت هذه المقولة ، بفشل منظومة القبة الحديدية ، في مواجهة الصواريخ الفلسطينية ، التي تناثرت في مدنٍ وبلداتٍ إسرائيلية واسعة .

خلاصة القول ، الفصائل الفلسطينية في غزة ، وهي تقبع في منطقة صغيرة ومحاصرة من العدو والشقيق ، تنجح في مقارعة الآلة الإسرائيلية مدة 11 يوماً ، ما يؤكد أنَّها أضحت رقماً صعباً ، لا يمكن تجاوزه بعد اليوم ، وعلى إسرائيل إذا كانت تُريد الأمن والاستقرار ، والسلام مع جيرانها العرب ، أن تعود إلى جادة الصواب ، وتقبل بالمبادرات الدولية ، خاصة المبادرة العربية للسلام ، وإلا ستكون نهايتها الحتمية قد اقتربت.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413247

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