التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي “وشيك” بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر

كل الوطن – الرياض: أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، بأن “التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة، أحبط هجوما حوثيا وشيكا بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر”.

#عاجل#التحالف: إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 24, 2021

وقال التحالف العربي: “استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية”، لافتا إلى أن “المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413249