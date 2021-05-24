التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي “وشيك” بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر

كل الوطن – الرياض: أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، بأن “التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة، أحبط هجوما حوثيا وشيكا بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر”.
#عاجل#التحالف: إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. #واس_عام
— واس العام (@SPAregions) May 24, 2021
#عاجل#التحالف: استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) May 24, 2021
وقال التحالف العربي: “استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية”، لافتا إلى أن “المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة”.
المصدر: “واس”
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413249