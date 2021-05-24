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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي “وشيك” بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 24 مايو 2021 - 12:16 مساءً
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي “وشيك” بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر

كل الوطن – الرياض: أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، بأن “التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة، أحبط هجوما حوثيا وشيكا بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر”.

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وقال التحالف العربي: “استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية”، لافتا إلى أن “المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413249

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