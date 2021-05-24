تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالعواد: المملكة تدعم حقوق الإنسان بأكثر من 90 إصلاحاًكل الوطنمصر.. أول تعليق لصاحبة واقعة إغلاق مسجد بالطوب بالفيومكل الوطنوزارة الصحة السعودية تحسم جدلا حول الجرعة الثانية من اللقاح ضد كوروناكل الوطنالتحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي “وشيك” بزورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمركل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: وانتصرت سيف القدس على الآلة العسكرية الصهيونية!كل الوطنبكين تنفي صحة تقرير أمريكي حول مرض 3 باحثين بمعهد ووهان في نوفمبر 2019كل الوطنخبيرة تغذية توضّح فوائد قشر الموزكل الوطن4 من أفضل الأطعمة للمساعدة في تقليل الالتهابكل الوطنمصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة “إيفر غيفين” في قناة السويسكل الوطنمسؤول صحي مصري: رصد حالات مصابة بـ”الفطر الأسود”

العواد: المملكة تدعم حقوق الإنسان بأكثر من 90 إصلاحاً

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 24 مايو 2021 - 2:45 مساءً
العواد: المملكة تدعم حقوق الإنسان بأكثر من 90 إصلاحاً

كل الوطن – وكالات: أبرز رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـــــ حفظهما الله ــــ ، في دعم حقوق الإنسان، وما قامت به المملكة في هذا الشأن والتي شملت أكثر من 90 إصلاحاً ، وذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة السيد جيمس كليفر لي.

اقرأ أيضا...

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خصوصًا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان، كما استعرض العواد التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413260

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.