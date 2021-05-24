العواد: المملكة تدعم حقوق الإنسان بأكثر من 90 إصلاحاً

كل الوطن – وكالات: أبرز رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـــــ حفظهما الله ــــ ، في دعم حقوق الإنسان، وما قامت به المملكة في هذا الشأن والتي شملت أكثر من 90 إصلاحاً ، وذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة السيد جيمس كليفر لي.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خصوصًا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان، كما استعرض العواد التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413260