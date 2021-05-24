تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالإرياني يدعو المجتمع الدولي لتصنيف الحوثيين “منظمةً إرهابية”كل الوطنالعواد: المملكة تدعم حقوق الإنسان بأكثر من 90 إصلاحاًكل الوطنمصر.. أول تعليق لصاحبة واقعة إغلاق مسجد بالطوب بالفيومكل الوطنوزارة الصحة السعودية تحسم جدلا حول الجرعة الثانية من اللقاح ضد كوروناكل الوطنالتحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي “وشيك” بزورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمركل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: وانتصرت سيف القدس على الآلة العسكرية الصهيونية!كل الوطنبكين تنفي صحة تقرير أمريكي حول مرض 3 باحثين بمعهد ووهان في نوفمبر 2019كل الوطنخبيرة تغذية توضّح فوائد قشر الموزكل الوطن4 من أفضل الأطعمة للمساعدة في تقليل الالتهابكل الوطنمصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة “إيفر غيفين” في قناة السويس

الإرياني يدعو المجتمع الدولي لتصنيف الحوثيين “منظمةً إرهابية”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 24 مايو 2021 - 9:07 مساءً
الإرياني يدعو المجتمع الدولي لتصنيف الحوثيين “منظمةً إرهابية”

كل الوطن – واس: قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: إن العقوبات المفروضة مؤخراً على عدد من قيادات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تؤكد مضي الإدارة الأمريكية في مراجعة قرارها برفع تصنيف ميليشيا الحوثي “منظمة إرهابية”.

وأوضح الوزير الإرياني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك القرار كان خطوة لتشجيع ميليشيا الحوثي للانخراط في جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، إلا أن الميليشيا عدّته ضوءاً أخضراً لمزيد من التصعيد السياسي والعسكري‏.

اقرأ أيضا...

وأشار الإرياني إلى أن تلك العقوبات الفردية التي طالت قيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي لم تؤثر على تصعيد وتيرة عملياتها العسكرية في محافظة مأرب اليمنية وأنشطتها الإرهابية التي تستهدف الأحياء السكنية ومخيمات النزوح في المناطق المحررة، واستهداف دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية‏.

ودعا المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في أسلوب التعاطي مع ميليشيا الحوثي، والعمل على تصنيفها “منظمة إرهابية” كخطوة مهمة لتجفيف منابعها المالية والحد من قدرتها على تنفيذ أنشطتها الإرهابية، ودفعها نحو الانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413268

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.