العليا السعودية تؤيد الحكم بالقتل تعزيرا لـ”خاطفة الدمام”

كل الوطن – وكالات: حكم القضاء السعودي على المتهمة الرئيسية في القضية المعروفة باسم “خاطفة الدمام” بالقتل “تعزيرا”، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية.

وأفادت صحيفة “سبق” السعودية بأن “المحكمة العليا بالسعودية أيدت حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الذي يقضي بالقتل تعزيرا على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلاميا باسم “خاطفة الدمام”، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت العام الماضي الحكم بالقتل تعزيزا بحقها بعد إدانتها بالخطف والتبني، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لاحقا”.

ولفتت إلى أنه “في الشهر الماضي أصدرت المحكمة العليا بالسعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها، القاضية بقتلها تعزيرا”

وكانت قضية خطف المتهمة للأطفال قد أثارت الرأي العام بعدما اكتشفت الجهات المختصة محاولتها استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعد أن قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عاما.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413279