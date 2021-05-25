تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنجمعية: فلسطينيو الداخل يتعرضون لفصل من العمل ومضايقات بسبب مواقفهم السياسيةكل الوطنبعد تعديل وزاري في مالي.. الجيش يعتقل رئيسي الدولة والوزراء ووزير الدفاعكل الوطنأفضل نظام غذائي لخفض نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري النوع 2!كل الوطنحذف فيديو “تشارلي عض إصبعي” من اليوتيوب بعد 880 مليون مشاهدةكل الوطنالإرياني يدعو المجتمع الدولي لتصنيف الحوثيين “منظمةً إرهابية”كل الوطنالعواد: المملكة تدعم حقوق الإنسان بأكثر من 90 إصلاحاًكل الوطنمصر.. أول تعليق لصاحبة واقعة إغلاق مسجد بالطوب بالفيومكل الوطنوزارة الصحة السعودية تحسم جدلا حول الجرعة الثانية من اللقاح ضد كوروناكل الوطنالتحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي “وشيك” بزورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمركل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: وانتصرت سيف القدس على الآلة العسكرية الصهيونية!

جمعية: فلسطينيو الداخل يتعرضون لفصل من العمل ومضايقات بسبب مواقفهم السياسية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 25 مايو 2021 - 3:38 مساءً
جمعية: فلسطينيو الداخل يتعرضون لفصل من العمل ومضايقات بسبب مواقفهم السياسية

كل الوطن – وكالات: أفادت تقارير إعلامية، بأن عددا من العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر تعرضوا للفصل أو التهديد للفصل من أعمالهم، بالإضافة إلى مضايقات على خلفية مواقفهم السياسية.

وقالت جمعية “كيان- تنظيم نسوي” إنها أبلغت عن 52 حالة تمثل نحو 194 فردا، حيث أن بعض البلاغت تتعلق بمجموعة من العمال في عمل واحد، مما يعني أن انتهاك حقوق الكوادر العاملة تعدت الحالات الفردية وصارت ظاهرة”.

ولفتت الجمعية إلى أنها “استجابة للهجمة الواسعة على مجتمعنا من قبل المؤسسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية، التي تترجم في حملات الاعتقال والتهديدات بالفصل من العمل، قامت بتجنيد متطوعات ومتطوعين لاستقبال الشكاوى، كما توجهت لحقوقيات وحقوقيين لتقديم الاستشارة في قضايا تخص انتهاك حقوق العمل والفصل من العمل على خلفية التعبير عن الآراء السياسية”.

اقرأ أيضا...

ولفتت الجمعية إلى أن “بعض البلاغات تحدثت عن تهديد بالفصل من العمل بسبب المشاركة في الإضراب، أو على خلفية الآراء السياسية، أو على خلفية نشر موقف سياسي في مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن “بعض المبلغات تحدثن عن تعرضهن لما يشبه التحقيق في مكان العمل بسبب منشور عبر السوشيل ميديا”.

وشارك آلاف الفلسطينيين في مدن الداخل في فعاليات وتظاهرات نصرة للقدس والمسجد الأقصى سبقت وتزامنت مع التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وعمدت القوات الإسرائيلية بمساعدة الشاباك على تنظيم حملة اعتقالات شملت العديد من الشبان المشاركين في التظاهرات.

المصدر: عرب 48

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413289

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.