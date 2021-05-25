القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في جازان

كل الوطن – واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة قتل مواطناً بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته بمنطقة جازان.

وجاء في البيان “أقدم / مفيد بن سعيد بن سعد الحازمي (سعودي الجنسية) على قتل / عبدالهادي بن خضير بن سميليل الرشيدي (سعودي الجنسية) , وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني, وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم الثلاثاء 1442/10/13هـ ـ في مدينة جيزان بمنطقة جازان”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413292