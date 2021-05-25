مدرب يحتفل بشكل استثنائي بعد الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (فيديو)

كل الوطن – الرياض: قاد المدرب التونسي الحبيب بن رمضان، فريقه الفيحاء إلى الصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، بعد التعادل سلبيا مع الطائي، في الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

وشهدت نهاية المباراة فرحة جنونية لمدرب الفيحاء، بعد تأكد صعود فريقه لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

فرحة المدرب التونسي الحبيب بن رمضان بعد صافرة الحكم وإعلان صعود نادي الفيحاء لبطولة الدوري السعودي للمُمتاز : 😂 (51 عام) pic.twitter.com/crIHZF2ltb — نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) May 20, 2021

وأظهر ابن رمضان (50 عاما)، لياقته البدنية العالية رغم كبر سنه، حيث توجه لأرضية الملعب ليقوم بحركات بهلوانية من خلال الشقلبة عدة مرات.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني، متخلفا بفارق 9 نقاط عن المتصدر الحزم، الذي ضمن بدوره الصعود إلى دوري المحترفين، وذلك قبل جولتين من إسدال الستار على منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.

المصدر: Match TV

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413295