“الصحة”: تأثير كورونا يتضاعف عند كبار السنّ وأصحاب الأمراض المزمنة

كل الوطن – وكالات: قالت وزارة الصحة السعودية أن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتةً أن التحصين يُعتبر أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة بإذن الله.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1389) حالة مؤكدة وتعافي (912) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9593) حالة منها (1348) حالة حرجة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (443460) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (426589) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14)حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7278) حالة “يرحمهم الله جميعاً” ، كما تم إجراء (89182) فحص مخبري، وفيما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا 13066802 جرعة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413298