تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنوزيرا خارجية مصر وقطر يبحثان التحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليميكل الوطنجمعية: فلسطينيو الداخل يتعرضون لفصل من العمل ومضايقات بسبب مواقفهم السياسيةكل الوطنبعد تعديل وزاري في مالي.. الجيش يعتقل رئيسي الدولة والوزراء ووزير الدفاعكل الوطنأفضل نظام غذائي لخفض نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري النوع 2!كل الوطنحذف فيديو “تشارلي عض إصبعي” من اليوتيوب بعد 880 مليون مشاهدةكل الوطنالإرياني يدعو المجتمع الدولي لتصنيف الحوثيين “منظمةً إرهابية”كل الوطنالعواد: المملكة تدعم حقوق الإنسان بأكثر من 90 إصلاحاًكل الوطنمصر.. أول تعليق لصاحبة واقعة إغلاق مسجد بالطوب بالفيومكل الوطنوزارة الصحة السعودية تحسم جدلا حول الجرعة الثانية من اللقاح ضد كوروناكل الوطنالتحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي “وشيك” بزورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمر

“ابن الخالة” وراء تفحم طفلة في أسوان: حاول اغتصابها وعندما فشل أحرقها

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 25 مايو 2021 - 5:19 مساءً
“ابن الخالة” وراء تفحم طفلة في أسوان: حاول اغتصابها وعندما فشل أحرقها

كل الوطن – وكالات: كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، عن تفاصيل مقتل طفلة حرقا في شقة بمنطقة كوم أمبو في محافظة أسوان.

وتبين لرجال الأمن العام، أن ابن خالة المجني عليها ارتكب الواقعة بعد فشله في اغتصابها، حيث استغل تواجدها بمفردها واقتحم الغرفة وحاول اغتصابها، لكنها قاومته فضربها بشومة ثم وضع كمية من الملابس فوقها وأحرقها.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز كوم أمبو بتاريخ 21 مايو الجاري، بنشوب حريق بغرفة نوم بشقة كائنة بالطابق الثالث بعقار بدائرة المركز مُستأجرة ربة منزل، 37 سنة، أرملة، وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية وما نتج عنه من وفاة كريمة مستأجرتها (14 سنة) وتفحم جثتها، وحدوث تلفيات بمحتويات الغرفة، وما قررته والدة المتوفاة بحدوث الواقعة حال توجهها لزيارة شقيقتها بذات القرية.

اقرأ أيضا...

أسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، عن أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالة المجني عليها، ماسح أحذية، 21 سنة مقيم بذات القرية.

باستهدافه بمأمورية برئاسه قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، اعترف بقيامه بالتوجه للشقة سكن المجني عليها مستغلاً تواجدها بمفردها محاولاً التعدي عليها اإلا أنها قاومته وأحدثت به إصابات، فقام بالتعدي عليها بعصا كانت متواجدة بحجرة نومها فأُغشي عليها، فجمع كمية من الملابس ووضعها حولها وأضرم النيران بها، وانتظر حتى تأكد من إمساك النيران بها وبالحجرة ولاذ بالهرب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413307

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.