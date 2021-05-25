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عبدالعزيز بن سعود: منصات وزارة الداخلية نتيجة للعمل المؤسسي

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 25 مايو 2021 - 5:25 مساءً
عبدالعزيز بن سعود: منصات وزارة الداخلية نتيجة للعمل المؤسسي

كل الوطن – وكالات: اوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسيمي على “تويتر” أن منصات “أبشر” و”فُرجت” وغيرها من منصات وزارة الداخلية التي تخدم المواطن والمقيم هي إحدى منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، ولم تُطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية أو مجهودات فردية، بل هي نتيجة للعمل المؤسسي، وكانت ولا تزال جزءاً من خطة استراتيجية شاملة.

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وقال”اليوم، وبرعاية القيادة وتوجيهاتها الكريمة فإن لدى الوزارة خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية نلمس مخرجاتها تباعًا”، وأضاف “أعتز بكل فرد عمل أو أسهم مع فريق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وبكل جهد يبذل لتحقيق المأمول، ويتوج نجاح هذا التحول بالتكامل مع جميع الوزارات والجهات في إطار رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413310

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