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القضاء الإيطالي يأمر بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-25T18:18:59+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 25 مايو 2021 - 6:18 مساءً
القضاء الإيطالي يأمر بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين
الطالب الإيطالي جوليو ريجيني

كل الوطن – وكالات: أمر القضاء الإيطالي بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن في مصر، بتهمة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وذكر مصدر قضائي أن قاضيا إيطاليا أمر اليوم الثلاثاء بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين بشأن دورهم المزعوم في اختفاء الطالب جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة عام 2016.

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واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كمبردج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير كانون الثاني 2016. وعثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر تشريحها تعرضه للتعذيب قبل وفاته.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413313

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