تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالسيسي يتطلع لتعزيز التعاون مع قطر وتميم يوجه دعوة له لزيارة الدوحةكل الوطنالقضاء الإيطالي يأمر بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريينكل الوطنوزيرا خارجية مصر وقطر يبحثان التحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليميكل الوطنجمعية: فلسطينيو الداخل يتعرضون لفصل من العمل ومضايقات بسبب مواقفهم السياسيةكل الوطنبعد تعديل وزاري في مالي.. الجيش يعتقل رئيسي الدولة والوزراء ووزير الدفاعكل الوطنأفضل نظام غذائي لخفض نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري النوع 2!كل الوطنحذف فيديو “تشارلي عض إصبعي” من اليوتيوب بعد 880 مليون مشاهدةكل الوطنالإرياني يدعو المجتمع الدولي لتصنيف الحوثيين “منظمةً إرهابية”كل الوطنالعواد: المملكة تدعم حقوق الإنسان بأكثر من 90 إصلاحاًكل الوطنمصر.. أول تعليق لصاحبة واقعة إغلاق مسجد بالطوب بالفيوم

السيسي يتطلع لتعزيز التعاون مع قطر وتميم يوجه دعوة له لزيارة الدوحة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-25T19:42:32+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 25 مايو 2021 - 7:42 مساءً
السيسي يتطلع لتعزيز التعاون مع قطر وتميم يوجه دعوة له لزيارة الدوحة

كل الوطن – وكالات: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي مصر وقطر، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

كما أكد السيسي خلال لقائه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر حرص مصر على تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة.

ونقل وزير خارجية قطر رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.

اقرأ أيضا...

وقد ثمن وزير الخارجية القطري الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك جهود مصر ومساعيها الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

من جانبه، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى أمير دولة قطر، معربا عن ترحيب مصر بالتطورات الأخيرة في مسار العلاقات المصرية / القطرية، ومشيرا إلى التطلع لتحقيق التقدم في هذا الشأن في مختلف المجالات، وبما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، وكذا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، مع تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي البلدين، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وقد تم التوافق خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر وقطر، بما في ذلك تبادل زيارات كبار المسئولين خلال الفترة المقبلة، لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك على مستوى العمل العربي المشترك من أجل تحقيق البناء والتنمية والسلام والحفاظ على الأمن القومي العربي.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413317

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.