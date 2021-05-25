طبيب مصري يكشف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ”الفطر الأصفر”

كل الوطن – وكالات: قال الطبيب المصري عمرو السمرة، الأستاذ في الطب وجراحة العيون، إن “الفطر الأصفر مرض مميت، يصيب أصحاب المناعة الضعيفة فقط”.

وفي تصريح لقناة “صدى البلد”، أضاف السمرة أن “مواقع التواصل الاجتماعي تروج لشائعات مزيفة حول فوائد اللقاحات المضادة لكورونا”.

وأشار إلى أنه “حال تطعيم 70 % من الشعب المصري بلقاحات كورونا، سنصل إلى مرحلة مناعة القطيع”، متوقعا ضعف فيروس كورونا مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

وحول أعراض الفطر الأصفر، قال إنه “مرض مميت، ويصيب أصحاب المناعة الضعيفة فقط”، مشيرا إلى أن “تطور سلالة كورونا الهندية نتج عن حدوث تحور كون الفيروس ذكي وغير قدراته عبر سرعة الانتشار”.

وتابع: “علاج الفطر الأسود في بعض الحالات يكون بتر العضو، لكنها حالات نادرة جدا”.

وكشف السمرة أن “سبب تراجع إصابات كورونا في الصين، يرجع إلى تنفيذها سياسة عزل كامل للمناطق التي يظهر بها الفيروس”.

وأكد أنه “لو أعلنت بكين عن فيروس كورونا منذ ظهوره لاختلف الوضع الوبائي حول العالم”.

المصدر: “المصري اليوم”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413333