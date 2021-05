موجة انتقادات في الولايات المتحدة بعد تعديل مدرسة صورا “غير محتشمة” لـ80 طالبة (صور)

كل الوطن – وكالات: أثارت مدرسة في ولاية فلوريدا الأمريكية جدلا بعد تعديل صور 80 طالبة بتغطية صدورهن وأكتافهن في الكتاب السنوي للمدرسة.

وقالت إدارة التعليم المحلية إن التعديلات أجريت من أجل أن تكون الصور متسقة مع ضوابط الزي، التي تقتضي أن تكون قمصان الطالبات “محتشمة”.

ولكن منتقدين للإجراء أشاروا إلى عدم تعديل صور الطلاب الذكور على الرغم من أنها تخالف الضوابط ذاتها.

وتقول الطالبات إن التعديلات أجريت على صورهن دون الحصول على موافقتهن.

All of these photos appeared in the Bartram Trail HS yearbook, but only 1 was digitally altered because the yearbook coordinator believed it violated the student code of conduct. In total, 80 photos were "adjusted" in the yearbook, all featuring female students. #News4Jax@wjxt4pic.twitter.com/j1YCblxjjE

— Joe McLean (@JoeMcLeanNews) May 21, 2021