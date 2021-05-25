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روسيا والسعودية في طريقهما إلى إرسال بعثة فضائية مأهولة مشتركة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 25 مايو 2021 - 11:51 مساءً
روسيا والسعودية في طريقهما إلى إرسال بعثة فضائية مأهولة مشتركة

كل الوطن – وكالات: شرعت روسيا والسعودية في التحضير لبعثة فضائية مأهولة مشتركة، حسبما جاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء.

وكشف البيان أن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، ترأس اليوم – إلى جانب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان – الاجتماع السابع للجنة الحكومية الروسية السعودية للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني. وأشار نوفاك خلال الاجتماع إلى أن هناك آفاقا واعدة للتعاون بين البلدين في مجال استخدام الفضاء الكوني، “بما في ذلك في مجال إعداد رواد الفضاء والتخطيط لإنشاء بعثة فضائية مأهولة مشتركة”.

يذكر أنه خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا، عام 2015، جرى في مدينة سان بطرسبورغ توقيع مذكرة النوايا المشتركة في مجال الفضاء بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والوكالة الفضائية الروسية، وذلك لبحث مشاركة المملكة في الرحلات الفضائية الروسية واستكشاف الفضاء بالمركبات المأهولة وغير المأهولة.

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وخلال الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا في أكتوبر 2017، جرى التوقيع بين الجانبين، في أعقاب القمة بين العاهل السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال استكشاف الفضاء للأغراض السلمية.

وفي نوفمبر 2019، أفاد رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين بإجراء محادثات بين موسكو والرياض حول إرسال رائد فضاء سعودي إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: “إنترفاكس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413340

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