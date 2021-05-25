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خلل في توزيع الأوكسجين بمستشفى المدينة المنورة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-25T23:56:47+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 25 مايو 2021 - 11:56 مساءً
خلل في توزيع الأوكسجين بمستشفى المدينة المنورة

كل الوطن – الرياض: أكدت مديرية الشؤون الصحية في المدينة المنورة حدوث خلل في لوحة توزيع الأوكسجين بمستشفى المدينة العام، ونقل الحالات الحرجة إلى باقي المستشفيات بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق أن الخلل حدث ظهر اليوم الثلاثاء، وتمثل في خلل في لوحة توزيع الأوكسجين بمستشفى المدينة المنورة العام، حيث تم اكتشافه من خلال نظام الإنذار المبكر، وجرى على الفور مباشرة غرفة القيادة والتحكم لهذا الخلل وتنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وقال إنه جرى نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى داخل المدينة المنورة حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وهم بصحة جيدة، مع استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المنومين بالمستشفى.

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وأضاف أنه يجري حاليا إصلاح الخلل من قبل الفرق الفنية المختصة ومعرفة أسبابه.

وكانت فرق الإسعاف بالمنطقة بدأت بنقل المرضى منذ وقوع الحادثة إلى بقية المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك حرصا على سلامتهم.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413343

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