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بروفيسورة روسية: النظارات تقلل 3 أضعاف من خطر الإصابة بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 26 مايو 2021 - 12:22 مساءً
بروفيسورة روسية: النظارات تقلل 3 أضعاف من خطر الإصابة بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت البروفيسورة في معهد الوبائيات التابع لهيئة “روس بوتريب نادزور” الروسية د. ناتاليا بشينيشنايا أن ارتداء نظارات يقلل بمقدار 3 أضعاف من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك على لسانها يوم 24 مايو في خطاب ألقته في المؤتمر الروسي للأمراض المعدية.

وأوضحت الدكتورة أن الإجراءات الوقائية العادية تلعب دورا حاسما في منع فيروس كورونا من التفشي قبل أن تتشكل مناعة القطيع في المجتمع.

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وأضافت قائلة:”على الرغم من الجدل الدائر بهذا الشأن فإن غالبية البحوث تؤكد أن إجراءات كهذه تعتبر فعالة. وقد أثبتت البحوث الطبية أن وقاية العينين تقلل من خطر الإصابة بالفيروس بمقدار 3 أضعاف. وبالطبع فإن الخيار الأمثل هو استخدام النظارات الخاصة أو قناع بلاستيكي شفاف، لكن النظارات العادية ليست خيارا سيئا.

وأشارت الدكتورة بصورة خاصة إلى أن التقيد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الوقائية يقلل من خطر الإصابة بالفيروس بمقدار 5 أو 6 أضعاف. وفي حال ارتدائها من قبل المرضى والأصحاء قد تزداد نسبة الوقائية أكثر من ذلك.

فيما نفت، ناتاليا بشينيشنايا في خطابها في المؤتمر معلومات تفيد بأن سلالات جديدة لفيروس كورونا تعد أكثر انتشارا، مشيرة إلى أنه يمكن استخدام كل اللقاحات ضدها.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413349

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