بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي

كل الوطن – وكالات: طمأن الفنان المصري، شريف دسوقي، فجر الثلاثاء، متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه.

وقال شريف دسوقي على حسابه في “فيسبوك”: “قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء”.

وكان الوسط الفني المصري تلقى خبراً صادماً بعد الإعلان عن بتر قدم دسوقي، إثر جراحة أجراها بسبب إصابة تعرض لها.

وكشفت عن تفاصيل الواقعة الفنانة المصرية، بدرية طلبة، التي أكدت أن زميلها شريف دسوقي الحائز على جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي من قبل، تم بتر قدمه بعد إجراء جراحة مساء الاثنين، معتبرة أن أصعب أمر في الدنيا أن يفيق الإنسان من ألم المخدر ليجد جزءا من ساقه تم بتره، معلنة أن الفنان شريف دسوقي الذي اشتهر من خلال شخصية “سبعبع” في مسلسل “100 وش”، تعرض لهذه التجربة.

كما أوضحت أن شريف كان يعاني من إصابة حدثت له أثناء تصوير فيلم “وقفة رجالة”، واكتشف الأطباء أنه يعاني من مرض السكري، وكذلك يعاني من الإصابة بقدم سكري.

وأجريت له جراحة بسبب وجود جرح في قدمه اليسرى، وساءت حالته بشكل كبير، فاضطر الأطباء على إثرها أن يقوموا ببتر قدمه من أسفل ركبته، مشيرة إلى أن حالته استقرت في الوقت الحالي بعد إفاقته من المخدر الذي حصل عليه.

وكان شريف دسوقي طالب نقابة الممثلين بالتدخل لحل أزمته أثناء تصوير فيلم “وقفة رجالة”، مؤكدا أنه أصيب بسبب العمل، وتقدم بشكوى ضد منتج الفيلم، ورغم الوصول لحل ودي لم يتم تنفيذ الاتفاق.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413371