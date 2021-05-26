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إضافة منافع تغطية مخاطر “كورونا” لوثائق التأمين الصحّي للسيّاح والزوّار

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 26 مايو 2021 - 2:07 مساءً
إضافة منافع تغطية مخاطر “كورونا” لوثائق التأمين الصحّي للسيّاح والزوّار

كل الوطن – وكالات: أعلن البنك المركزي السعودي إمكانية إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) لوثائق التأمين الصحي السارية – غير المشتملة على المنفعة – للمؤمن لهم الحاليين القادمين لغرض السياحة والزيارة، وذلك للفترة المتبقية لتلك الوثائق، من خلال التواصل مع شركة التأمين المصدرة للوثيقة.

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وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي إلحاقاً بإعلانه المؤرخ في 1442/09/20هـ الموافق 2021/05/02م عن إضافة تغطيات مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) لمنتج التأمين الصحي للقادمين من خارج المملكة من غير المواطنين السعوديين (للسياحة والزيارة والعمرة). كما تأتي حرصًا على صحة وسلامة المواطنين السعوديين والمقيمين على حدّ سواء، وتسهيلًا للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار إلى أنه يمكن للمؤمن لهم عند وجود أي معوقات؛ التواصل عبر موقع البنك المركزي (ساما تهتم) www.samacares.sa أو الرقم المجاني 8001256666

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413381

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