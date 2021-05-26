تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. خبير لغوي يكشف معنى كلمة “أضحوكة” بعد وصف سمير غانم بها من تامر أمينكل الوطنبعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقيكل الوطنرئيس مجلس النواب الإيطالي: مخطئ من ظن أننا سنستسلم في قضية مقتل ريجيني في مصركل الوطنعاملات بمنزل كيم كارداشيان يفضحن أسرارهاكل الوطنمصر.. الفنانة دلال عبد العزيز ترفض الخضوع لمسحة كورونا جديدةكل الوطنبعد يومين من الاحتجاجات.. سلطان عمان يطلق خطة لإيجاد أكثر من 32 ألف فرصة عملكل الوطنما الذي يجب تناوله للتخلص من السيلوليت؟كل الوطنروسيا والسعودية في طريقهما إلى إرسال بعثة فضائية مأهولة مشتركةكل الوطنموجة انتقادات في الولايات المتحدة بعد تعديل مدرسة صورا “غير محتشمة” لـ80 طالبة (صور)كل الوطنطبيب مصري يكشف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ”الفطر الأصفر”

ربة منزل تطعن زوجها بسكين وتخرج أمعائه في سوهاج

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-26T14:09:41+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 26 مايو 2021 - 2:09 مساءً
ربة منزل تطعن زوجها بسكين وتخرج أمعائه في سوهاج

كل الوطن – وكالات: اعتدت ربة منزل على زوجها بسكين، اليوم الأربعاء، ما نتج عنه جرح طعني بالبطن وخروج أمعائه، بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إخطارًا من مستشفى طهطا العام بوصول “خالد. ح” 44 عامًا عامل مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن وخروج جزء من الأمعاء، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

اقرأ أيضا...

واتهم المصاب زوجته “كريمة. ف” 36 عامًا ربة منزل بالاعتداء عليه بسكين، ما نتج عنه إصابته، بسبب مشاجرات وخلافات نتجت بينهما.

جرى ضبط المتهمة والأداة المستخدمة “سكين”، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413384

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.