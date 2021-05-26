ربة منزل تطعن زوجها بسكين وتخرج أمعائه في سوهاج

كل الوطن – وكالات: اعتدت ربة منزل على زوجها بسكين، اليوم الأربعاء، ما نتج عنه جرح طعني بالبطن وخروج أمعائه، بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إخطارًا من مستشفى طهطا العام بوصول “خالد. ح” 44 عامًا عامل مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن وخروج جزء من الأمعاء، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

واتهم المصاب زوجته “كريمة. ف” 36 عامًا ربة منزل بالاعتداء عليه بسكين، ما نتج عنه إصابته، بسبب مشاجرات وخلافات نتجت بينهما.

جرى ضبط المتهمة والأداة المستخدمة “سكين”، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413384