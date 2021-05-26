وزير التعليم: العام الدراسي الجديد 3 فصول تتضمن 12 إجازة

كل الوطن – واس: قدم وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته لاستمرار التعليم خلال جائحة، كما شكر المعلمين والمعلمات وأعضاء التدريس لإنهاء العام الدراسي المنصرم بنجاح.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن آلية التقويم الدراسي الجديد ذكر فيه أن ماتم خلال الجائحة يعد نموذجًا مميزًا من الشراكة والتكامل مع المؤسسات الحكومية وغيرها.

وذكر الوزير أن منصة مدرستي حققت أرقامًا عالمية، مؤكدا على أهمية سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل الأول من أغسطس.

وقال وزير التعليم إن تطوير المناهج الدراسية يمثل مفصل حيوي لرفع كفاءة التعليم في المملكة، وإن فرق عمل مختصة توصلت إلى حاجتنا لتغيير دقيق وتحولي، والنتائج أوضحت وجود فجوة تصل إلى 4 سنوات تؤكد وجود تغيير تحولي.

وبين ال الشيخ أنه يجب زيادة الأيام الدراسية للطلاب خلال العام الجديد وأنه سيتم تطبيق ثلاثة فصول دراسية، بدلاً من فصلين دراسيين خلال العام الدراسي المقبل، كل فصل دراسي سيتكون من 13 أسبوعاً، وهناك إجازة لمدة أسبوع بين كل فصل دراسي، وأن الوزارة تهدف إلى الاستغناء عن السنة التحضيرية.

و ذكر وزير التعليم أنه كان من الأجدى الاستغناء عن بعض المناهج الموجودة حاليًا نتطلع لتخريج المواطن السعودي ليكون منافسًأ عالميًا و أن المرحلة الأولى من عملية التطوير للتقويم الدراسي الجديد تضمين مواد دراسية جديدة، وتطوير للمناهج.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413387