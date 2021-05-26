القبض على 6 مقيمين ضُبط بحوزتهم طنّان من الكيابل المسروقة بمكة

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على (6) مقيمين، (5) من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، دخلوا مبنى تحت الإنشاء، واعتدوا على حراس المبنى وكبّلوهم وسرقوا كيابل تُقدّر قيمتها بمبلغ يزيد على (700,000) ريال، وضُبط بحوزتهم على طنّين من الكيابل المسروقة تم استردادها وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413391